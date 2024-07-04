«Нарываетесь?» Экс-игрок «Ливерпуля» Энди Кэрролл стал участником драки в Лондоне

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Энди Кэрролл принял участие в драке, произошедшей после его семейного ужина в ресторане, находящемся в престижном районе Лондона. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 35-летний футболист поссорился с неизвестным мужчиной, после чего они начали драку, в результате которой упали на землю, а Кэрроллу порвали рубашку.

Как сообщает источнику очевидец событий, при попытке прохожих разнять дерущихся экс-игрок «Ливерпуля» сказал им: «Нарываетесь?». К моменту, когда к месту событий подбежали охранники, мужчина, дравшийся с Кэрроллом, скрылся.

Напомним, нападающий выступал в составе «Ливерпуля» с 2011 по 2013 год. За этот период он принял участие в 58 матчах во всех турнирах (11 голов и шесть ассистов).

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