Байдачный: незабитый пенальти на Евро не умаляет даже на грамм заслуг Роналду

Футбольный эксперт Анатолий Байдачный прокомментировал критику в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после игры 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.).

«Роналду на протяжении всей своей жизни побил множество рекордов, и то, что он не забил пенальти в одной из игр чемпионата Европы, ни в коем случае не умаляет даже на грамм его заслуг. Те люди, которые начинают его в чём-то упрекать — это люди, которые никогда ничего не добивались в жизни, ничего не знают и не понимают в этом деле.

Для меня этот человек является одним из выдающихся футболистов в истории футбола. Такой же, как и Месси. Хотя, может, я симпатизирую больше Месси — он более комбинационный игрок.

Это завершение целой эпохи, а то, что после них никто не появится — это не так. Уходил Пеле, уходил Гарринча, Беккенбауэр. Многие великие футболисты уходили. Думали: кто же после них будет? Вот появились Роналду и Месси. Точно так же в мировом футболе появятся и другие звëзды. Этим людям мы должны все сказать спасибо. Где-то 15 лет, если не больше, они нас радовали своей великолепной игрой, доставляли удовольствие миллионам болельщиков. Хочется пожелать им счастливой дальнейшей карьеры, удачи в жизни и больше всего — крепкого здоровья», — сказал Байдачный в эфире радио «Движение».

В минувшем матче в дополнительное время Роналду не реализовал пенальти.

Отметим, что позже в серии послематчевых пенальти Роналду реализовал свой удар. В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии встретится с Францией.

На Евро-2024 Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых отметился результативной передачей.