Милош Красич сыграл за ЦСКА в матче Братского кубка и оформил голевую передачу

Сербский футболист Милош Красич сыграл за московский ЦСКА в матче Братского кубка с сербским ОФК. 39-летний Красич вышел на замену на 89-й минуте и оформил голевую передачу. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.
Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»
Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:0. На 34-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 47-й минуте второй мяч армейцев забил защитник Милан Гаич. На 54-й минуте защитник Игорь Дивеев забил третий мяч армейцев. На 90+4-й минуте с передачи Милоша Красича окончательный счёт установил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович — 4:0.
Братский кубок 2024 года проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).
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