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Букайо Сака считает, что Неймар — самый недооценённый футболист

Букайо Сака считает, что Неймар — самый недооценённый футболист
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Крайний нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака ответил на вопрос, кого он считает самым недооценённым футболистом из ныне живущих.

«Неймар. Люди говорят о нём, но, на мой взгляд, о нём следует говорить больше. Я считаю, что он заслуживает большего уважения, чем получает. Это лично то, что чувствую я», — приводит слова Саки talkSPORT.

Напомним, с лета 2023 года бразильский нападающий выступает в составе саудовского «Аль-Хиляля». Больше всего матчей в своей карьере Неймар провёл за «Сантос». В составе этого клуба 32-летний футболист принял участие в 209 матчах во всех турнирах, в которых отметился 124 голами и 58 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо:

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