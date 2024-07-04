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Брайан Мансилья может продолжить карьеру в «Рубине»

Брайан Мансилья может продолжить карьеру в «Рубине»
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья может сменить клубную прописку. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, Мансилья может продолжить карьеру в «Рубине». Казанцы ведут переговоры по трансферу 27-летнего хавбека. Они стартовали в июне предложением команды из Татарстана в размере € 1,5 млн. Оренбуржцы отказались.

Позже казанцы предложили включить в сделку нападающего Виталия Лисаковича. Но «Оренбург» вновь отказался. Сейчас диалог на паузе. Отмечается, что команда из Татарстана готовится к следующему раунду переговоров.

Напомним, Мансилья имеет действующее трудовое соглашение с «Оренбургом» до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 1,20 млн.

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