Брайан Мансилья может продолжить карьеру в «Рубине»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья может сменить клубную прописку. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, Мансилья может продолжить карьеру в «Рубине». Казанцы ведут переговоры по трансферу 27-летнего хавбека. Они стартовали в июне предложением команды из Татарстана в размере € 1,5 млн. Оренбуржцы отказались.

Позже казанцы предложили включить в сделку нападающего Виталия Лисаковича. Но «Оренбург» вновь отказался. Сейчас диалог на паузе. Отмечается, что команда из Татарстана готовится к следующему раунду переговоров.

Напомним, Мансилья имеет действующее трудовое соглашение с «Оренбургом» до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 1,20 млн.