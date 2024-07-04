Турецкий защитник Демирал дисквалифицирован на две игры ЧЕ после скандального жеста — Bild

Защитник сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицирован после матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии (2:1). Об этом сообщает Bild.

Встреча прошла 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Сборная Турции одержала победу со счётом 2:1. Защитник турок Мерих Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

По сведениям источника, в УЕФА приняли решение дисквалифицировать защитника на два матча – до финала Евро-2024.

Напомним, сборная Турции в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сыграет с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится 6 июня. Она начнётся в 22:00 мск.