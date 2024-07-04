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«Все фанаты немного тренер». Бернарду Силва высказался в поддержку Роналду

«Все фанаты немного тренер». Бернарду Силва высказался в поддержку Роналду
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Крайний нападающий сборной Португалии Бернарду Силва поддержал нападающего Криштиану Роналду, который столкнулся с критикой после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:3 пен.), где 39-летний футболист не забил с пенальти, а также не реализовал несколько стандартных положений.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Я не собираюсь говорить о том, кто завтра будет исполнять штрафные удары. Критика — это часть пути футболиста. Все фанаты любят комментировать, в них есть что-то от тренера, и мы это понимаем. Криштиану — человек, и его реакция вполне приемлема. Он чувствовал, что мог сыграть лучше. Его пенальти был хорошо реализован, но Облак совершил отличное спасение», — приводит слова Бернарду Record.

Напомним, завтра, 5 июля, в матче 1/4 финала сборная Португалии сыграет с Францией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»:

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