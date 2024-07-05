Тренер Швейцарии Якин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 с Англией

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Англии. Встреча состоится в субботу, 6 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Это будет совсем другая игра по сравнению с матчем с Италией. Итальянцы активно меняли позиции, и мы понимали, что в этом заключается наш шанс. Англия играет в вертикальный футбол. Если включим хороший прессинг, то им будет сложно вкатиться в игру. Они активно задействуют крайних защитников, и это может приводить к неожиданным последствиям. Они также в курсе того, как любим атаковать мы сами. И нам очень любопытно увидеть, как же они решат организовать свою атаку», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.