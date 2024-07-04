Милош Красич: десять лет назад было самое лучшее время, когда я играл за ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Милош Красич высказался о своём участии в матче Братского кубка с сербским ОФК (4:0).

«Я доволен игровым временем. Спасибо Николичу, что выпустил меня на пару минут. Спасибо ЦСКА. Много эмоций. Десять лет назад было самое лучшее время, когда я играл за ЦСКА.

Скучал по Москве. Я пару месяцев назад был тут, когда ЦСКА играл с «Локомотивом». Рад сюда возвращаться», — передаёт слова Красича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сербский футболист Милош Красич сыграл за московский ЦСКА в матче Братского кубка с сербским ОФК. 39-летний Красич вышел на замену на 89-й минуте и оформил голевую передачу.

Братский кубок 2024 года проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).