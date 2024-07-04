Тренер сборной Испании: как остановить Крооса? Связать ему ноги!

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, как его команде остановить полузащитника бундестим Тони Крооса, с которой «Фурия Роха» предстоит сыграть в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча состоится завтра, 5 июля.

«Как остановить Крооса? Мы думали о том, чтобы связать ему ноги завтра, но я не уверен, что УЕФА позволит это сделать нам. Он игрок супер-класса. Как футбольному болельщику мне очень грустно, что он завершает карьеру», — приводит слова де ла Фуэнте Relevo.

Напомним, матч Испания — Германия пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Игра начнётся в 19:00 мск.

Последний раз Германия и Испания встречались на групповом этапе чемпионате мира 2022 года в Катаре. В той игре команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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