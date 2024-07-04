Милош Красич: моё имя кричали болельщики ЦСКА, спасибо им

Бывший сербский футболист Милош Красич высказался об игре за ЦСКА в матче Братского кубка с ОФК (4:0). 39-летний Красич вышел на замену на 89-й минуте и оформил голевую передачу. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.

«Очень рад и счастлив, потому что сыграл пять минут на великолепном стадионе. Спасибо руководству и болельщикам. Моё имя кричали, огромное спасибо болельщикам», — передаёт слова Красича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев, Милан Гаич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.

Братский кубок 2024 года проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).