Милош Красич: моё имя кричали болельщики ЦСКА, спасибо им
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Бывший сербский футболист Милош Красич высказался об игре за ЦСКА в матче Братского кубка с ОФК (4:0). 39-летний Красич вышел на замену на 89-й минуте и оформил голевую передачу. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.
BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
04 июля 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Файзуллаев – 34' 2:0 Гаич – 48' 3:0 Дивеев – 54' 4:0 Бистрович – 90+4'
«Очень рад и счастлив, потому что сыграл пять минут на великолепном стадионе. Спасибо руководству и болельщикам. Моё имя кричали, огромное спасибо болельщикам», — передаёт слова Красича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В составе армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев, Милан Гаич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.
Братский кубок 2024 года проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).
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