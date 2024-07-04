Милош Красич оценил выступление сборной Сербии на Евро-2024

Бывший вингер сборной Сербии Милош Красич поделился мнением о выступлении сербской национальной команды на чемпионате Евро — 2024.

«Это плохой результат. Надо было забивать. Последние три чемпионата мира мы не попадали. Посмотрим и надеемся, что в следующий раз будет лучше. Но сейчас плохой результат», — передаёт слова Красича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Сербии набрала два очка и заняла четвёртое место в квартете С. В трёх матчах группового этапа сербская национальная команда дважды сыграли вничью и один раз потерпела поражение, которое произошло в матче 1-го тура с Англией (0:1).

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