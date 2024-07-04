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Личка назвал фаворитов на победу на Евро-2024

Личка назвал фаворитов на победу на Евро-2024
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, кто станет победителем чемпионата Европы по футболу – 2024.

«Кто станет чемпионом? Понятно, что есть Германия, Испания, Франция и Англия. Мне нравятся Германия и Испания, но я больше болею за испанцев», – приводит слова Лички «Советский спорт».

Ранее определились все пары четвертьфинала Евро-2024:

  • 5 июля. Испания — Германия;
  • 5 июля. Португалия — Франция;
  • 6 июля. Нидерланды — Турция;
  • 6 июля. Англия — Швейцария.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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