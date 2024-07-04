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В Федерации футбола Турции опровергли слухи о дисквалификации Демирала за скандальный жест

В Федерации футбола Турции опровергли слухи о дисквалификации Демирала за скандальный жест
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В Федерации футбола Турции (TFF) опровергли слухи о дисквалификации защитника национальной команды Мериха Демирала на два матча Евро-2024 за скандальный жест.

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«Газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что Демирал был оштрафован УЕФА на два матча, но опубликованные новости не отражают действительности. У нас есть время на защиту до завтрашнего утра», — приводит заявление TFF журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, инцидент произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

Напомним, сборная Турции в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сыграет с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится 6 июня. Она начнётся в 22:00 мск.

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