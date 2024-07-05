Бубнов: сборная Нидерландов — главный претендент на выход в финал в своей части сетки

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о перспективах сборной Нидерландов на чемпионате Европы 2024 года. В 1/8 финала «оранжевые» разгромили национальную команду Румынии со счётом 3:0. В четвертьфинале Нидерланды встретятся со сборной Турции. Матч состоится в субботу, 6 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Сборная Нидерландов — главный претендент на выход в финал в своей части сетки плей-офф. По игре команда Кумана выглядит лучше тех же англичан и швейцарцев. Активно помогает основе «оранжевых» и сильная скамейка запасных, в чём зрители лишний раз убедились в матче со сборной Румынии. При этом нужно понимать, что нидерландцы могли привезти на Евро-2024 состав посильнее.

Нидерландцы добавляют с каждой игрой на турнире. Это признак команды высокого класса. Не в последнюю очередь помогает огромный опыт главного тренера, который уже ранее работал со сборной, а значит, умеет правильно подводить футболистов к большим турнирам», — приводит слова Бубнова Sportbox.