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Файзуллаев: надеюсь, с новым тренерским штабом у ЦСКА всё получится в сезоне

Файзуллаев: надеюсь, с новым тренерским штабом у ЦСКА всё получится в сезоне
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о матче Братского кубка с сербским ОФК (4:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
04 июля 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Файзуллаев – 34'     2:0 Гаич – 48'     3:0 Дивеев – 54'     4:0 Бистрович – 90+4'    

«Матч получился очень ярким, атмосфера классная, спасибо болельщикам. Сейчас готовимся к новому сезону, он скоро начинается. Всегда приятно побеждать с крупным счётом, тем более при большом количестве болельщиков.

У нас мало времени подготовиться к сезону, но мы делаем это. Сейчас у нас новый тренерский штаб. Надеюсь, с ним у нас всё получится в новом сезоне», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев, Милан Гаич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.

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