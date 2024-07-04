Файзуллаев: надеюсь, с новым тренерским штабом у ЦСКА всё получится в сезоне

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о матче Братского кубка с сербским ОФК (4:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Матч получился очень ярким, атмосфера классная, спасибо болельщикам. Сейчас готовимся к новому сезону, он скоро начинается. Всегда приятно побеждать с крупным счётом, тем более при большом количестве болельщиков.

У нас мало времени подготовиться к сезону, но мы делаем это. Сейчас у нас новый тренерский штаб. Надеюсь, с ним у нас всё получится в новом сезоне», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев, Милан Гаич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.