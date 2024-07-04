Файзуллаев: Николич понимает, что Олимпиада может быть один раз в жизни, спасибо ему

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о главном тренере команды Марко Николиче, который согласился отпустить его в сборную Узбекистана на Олимпиаду.

«Мы договорились, 11-го числа я улетаю на Олимпиаду в расположение сборной. Там у нас максимальная задача – вернуться на родину с медалями. Долгих разговоров с Марко насчёт отъезда не было. Он понимает, что такое может быть один раз в жизни. Спасибо ему, что так решил», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в этом году Олимпиада пройдёт в Париже, её старт запланирован на 26 июля. Сборная Узбекистана U23, за которую будет выступать Файзуллаев, сыграет в группе C вместе с молодёжными командами Испании, Египта и Доминиканской Республики.