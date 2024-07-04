Данил Круговой оценил первый матч ЦСКА в Братском кубке

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу в матче Братского кубка с сербским ОФК (4:0).
«С новыми партнёрами проблем нет. Что касается матча, хорошая игра и забили, сколько смогли. Было очень много моментов. Думаю, очень неплохая игра в нашем исполнении: было много подходов и в обороне сыграли качественно. Всё отлично. На сборах всё нравится», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В составе армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев, Милан Гаич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.
Братский кубок 2024 года, в котором принимают участие четыре команды (московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК), проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Организатором турнира является «Динамо». Игры Братского кубка принимают стадионы «ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена». Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).
- 4 июля 2024
-
23:54
-
23:51
-
23:42
-
23:42
-
23:34
-
23:32
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:14
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:53
-
22:52
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:25
-
22:24
-
22:10
-
22:09
-
22:06