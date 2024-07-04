Мартинес объяснил, почему Роналду исполняет штрафные удары в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос, как в национальной команде решается вопрос, кто будет исполнять штрафные удары.

«Игроки практикуются в процессе тренировок. Криштиану [Роналду] и Бруну [Фернандеш] — два игрока, ответственные за это. Иногда дело в профиле, позиции, моменте, но нам повезло, что у нас есть два игрока с очень высоким уровнем умения исполнять штрафные удары», — приводит слова Мартинеса O Jogo.

Напомним, после матча 1/8 финала чемпионата Европы со Словенией (0:0, 3:3 пен.) Роналду подвергся критике за то, что самостоятельно исполнял штрафные удары, которые не привели к взятию ворот. На стадии 1/4 финала этого турнира подопечные Мартинеса сыграют с Францией. Матч состоится завтра, 5 июля.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: