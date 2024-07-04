Данил Круговой рассказал, как провёл полгода в «Зените-2»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал о периоде в санкт-петербургском «Зените-2». После того как зимой было объявлено, что Круговой покинет «Зенит» после завершения срока контракта, он был переведён во вторую команду санкт-петербургского клуба.

«Последние полгода в «Зените-2» провёл хорошо. Отыграл все матчи от и до и очень рад этому. Спасибо тренерскому штабу «Зенита-2» за то, что дали возможность играть. Очень счастлив», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В сезоне-2024 дивизиона «Б» Второй лиги 26-летний Данил Круговой провёл за «Зенит-2» девять матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. В июне Круговой присоединился к ЦСКА.