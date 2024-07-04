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Аббосбек Файзуллаев поделился эмоциями от работы с Марко Николичем

Аббосбек Файзуллаев поделился эмоциями от работы с Марко Николичем
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о работе с новым главным тренером команды Марко Николичем.

«Николич мне очень нравится. Он очень много общается с ребятами. Надеюсь, у нас всё вместе получится», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

4 июня стало известно, что Марко Николич занял должность главного тренера армейцев.

Столичный ЦСКА подписал двухлетний контракт с Марко Николичем. Он сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

Напомним, Николич был главным тренером московского «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с железнодорожниками Кубок России. В прошлом сезоне он тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

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