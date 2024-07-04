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Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА над ОФК в Братском кубке

Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА над ОФК в Братском кубке
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу красно-синих в матче Братского кубка с ОФК (4:0).

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
04 июля 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Файзуллаев – 34'     2:0 Гаич – 48'     3:0 Дивеев – 54'     4:0 Бистрович – 90+4'    

«Доволен результатом. Была хорошая игра. Особенно понравились первые 15 минут второго тайма. Понравилась поддержка на стадионе. Буду говорить, что для нас очень важно присутствие фанатов на стадионе.

Я получил большое удовольствие с такой аудиторией. Мы играли с братским клубом. Надо сказать им спасибо за участие», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 34-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 47-й минуте второй мяч армейцев забил защитник Милан Гаич. На 54-й минуте защитник Игорь Дивеев забил третий мяч армейцев. На 90+4-й минуте окончательный счёт установил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович — 4:0.

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