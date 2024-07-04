Николич: мне нравится работать с давлением, каждая игра будет на победу

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о составе на предстоящий сезон.

«Рано ещё говорить о составе на новый сезон. Ещё 16 дней, у нас будет две игры на сборах. Некоторые игроки отсутствуют.

Я больше 10 лет работал в больших клубах. Мне нравится работать с давлением. Каждая игра для нас будет на победу», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 4 июля, ЦСКА разгромил сербский ОФК в матче Братского кубка со счётом 4:0. В составе армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев, Милан Гаич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.

Братский кубок 2024 года проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).