Николич: Красич — мой друг, Тошич — амбициозный, хочет заработать новый контракт

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об участии бывшего полузащитника армейцев Милоша Красича в матче Братского кубка с сербским ОФК (4:0).

«Красич — мой друг и хороший человек. Все знают, какой он был игрок. Он был на поле 5-7 минут, но вы видели, что он делал. Поставил задачу Тошичу на следующий матч. Тошич — амбициозный. Хочет заработать новый контракт», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сербский футболист Милош Красич сыграл за московский ЦСКА в матче Братского кубка с белградским ОФК. 39-летний Красич вышел на замену на 89-й минуте и оформил голевую передачу. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.

Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич присутствовал на минувшем матче в качестве болельщика армейцев.