Николич — о Жемалетдинове: он может нам помочь, но не буду индивидуально обсуждать игроков

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, останется ли в команде полузащитник Рифат Жемалетдинов.

«Решение по Рифату будем принимать позже. Мы уже поняли, что он может нам помочь.

Но я никогда не буду индивидуально обсуждать игроков. Это не теннис, это футбол! Мы связаны друг с другом. Один ничего не может сделать», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.

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