Николич рассказал, когда Мендес вернётся в расположение ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о ситуации с полузащитником армейцев Виктором Мендесом, который не прибыл на летние сборы команды из-за судебного процесса в Чили.

«Виктор будет в ближайшие дни с нами. Не знаю, есть какие-то трудности, но в ближайшие дни будет с нами», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 4 июля, ЦСКА разгромил сербский ОФК в матче Братского кубка со счётом 4:0. В составе армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев, Милан Гаич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.

Братский кубок 2024 года проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).