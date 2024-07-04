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Главный тренер ЦСКА Николич: у нас нет проблем с позицией вратаря

Главный тренер ЦСКА Николич: у нас нет проблем с позицией вратаря
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о ситуации с вратарской позицией в команде.

«Будем принимать решение по вратарям позже. Слава богу, что все здоровы. У нас нет проблем с этой позицией», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сейчас в распоряжении Николича следующие вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Илья Помазун, Данила Боков, Николай Баровский.

4 июня стало известно, что Марко Николич занял должность главного тренера армейцев. Столичный ЦСКА подписал с Марко Николичем двухлетний контракт. Он сменил на посту главного тренера Владимира Федотова. Напомним, Николич был главным тренером московского «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с железнодорожниками Кубок России. В прошлом сезоне он тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

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