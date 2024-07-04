Николич: Антон Миранчук интересный футболист, но нельзя добавить 10 игроков на позицию

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, заинтересован ли московский клуб в подписании полузащитника Антона Миранчука, который ранее покинул «Локомотив».

«У нас сейчас есть качественная команда. Антон — суперигрок. Все это знают. Он интересный футболист, но нельзя добавить 10 игроков на одну позицию», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

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