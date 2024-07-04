Главный тренер ЦСКА Николич: не готов отвечать, пригодился бы нам Дзюба

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич отреагировал на вопрос о потенциальном подписании контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Ранее Дзюба покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта.

«Не буду сейчас обсуждать. Дзюба — суперигрок. Мы в хороших отношениях. Миранчука я тоже уважаю. Но я не готов отвечать, пригодился бы нам Дзюба. Так можно обсуждать каждого свободного агента», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 4 июля, ЦСКА разгромил сербский ОФК в матче Братского кубка со счётом 4:0. В составе армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев, Милан Гаич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.

Братский кубок 2024 года проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).