Данил Круговой: будет возможность — попробую забить так же, как в «Зените-2»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, планирует ли он забивать красивые голы за красно-синих.

«Что касается красивых голов, то если партнёры будут отдавать, то почему нет? Будет возможность — попробую забить так же, как в «Зените-2». По результативности я думаю, что нужно играть стабильно, хорошо и качественно», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

26-летний левый защитник Данил Круговой в июне 2024 года перешёл в московский ЦСКА из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. После того как зимой 2024 года стало известно, что Круговой не будет продлевать контракт с петербуржцами и перейдёт в ЦСКА, руководство сине-бело-голубых перевело игрока во вторую команду, выступающую в дивизионе Б Второй лиги.

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