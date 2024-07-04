ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич: я не тренер Сербии, но, надеюсь, так когда-то будет

Марко Николич: я не тренер Сербии, но, надеюсь, так когда-то будет
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Марко Николич выразил надежду на то, что возглавит сборную Сербии.

«У нас очень качественная сборная, но я не тренер Сербии. Надеюсь, что так когда-то будет, но сейчас я в ЦСКА. Жалко, я болельщик своей сборной», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

4 июня стало известно, что Марко Николич занял должность главного тренера армейцев.

Столичный ЦСКА подписал с Марко Николичем двухлетний контракт. Он сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

Напомним, Николич был главным тренером московского «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с железнодорожниками Кубок России. В прошлом сезоне он тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android