Данил Круговой: у Николича больше работы с мячом, как было в «Зените»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о работе с главным тренером армейцев Марко Николичем.

«У Николича очень интересные и качественные тренировки: больше работы с мячом, как было в «Зените». Все ожидания и эмоции только положительные. Хороший тренер», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 4 июля, ЦСКА разгромил сербский ОФК в матче Братского кубка со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В составе армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев, Милан Гаич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.

Братский кубок 2024 года проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).