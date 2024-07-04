Данил Круговой: Николич — тот тренер, который может подстраиваться под любую систему игры

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о назначении Марко Николича на пост главного тренера армейцев.

«На смену тренера в ЦСКА никак не реагировал — готов адаптироваться. Николич — тот тренер, который может подстроиться под любую систему.

Сейчас мы играем в схему с тремя центральными защитниками. Что будет дальше — посмотрим. Но пока результат приносим и играем достаточно неплохо», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

4 июня стало известно, что Марко Николич занял должность главного тренера армейцев.

Напомним, столичный ЦСКА подписал с Марко Николичем двухлетний контракт. Специалист сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.