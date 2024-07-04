Александр Соболев опубликовал загадочный пост на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал новый пост.

«Мы живём в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают», — сказано в тексте на картинке, которую выложил игрок.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» и «Зенит» обсуждают возможный трансфер форварда красно-белых за € 12 млн.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. «Спартак» финишировал пятым, заработав 50 очков.