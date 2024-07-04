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Ромарио считает, что Неймар более важный игрок для сборной Бразилии, чем Винисиус

Ромарио считает, что Неймар более важный игрок для сборной Бразилии, чем Винисиус
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Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ромарио сравнил значимость для этой латиноамериканской команды таких игроков, как Неймар и Винисиус Жуниор.

«Винисиус не тот игрок, о котором говорят: «Если он сыграет хорошо, то Бразилия станет чемпионом». Если он сыграет хорошо, то очень поможет Бразилии. Единственный игрок сборной Бразилии, о котором говорят: «Если он сделает то, на что способен, то Бразилия станет чемпионом», — это Неймар», — сказал Ромарио в эфире Nacao De Idosos.

Напомним, с осени Неймар не принимает участие в матчах бразильской национальной команды из-за тяжёлой травмы. Всего за сборную нападающий провёл 128 матчей во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 59 результативными передачами.

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо:

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