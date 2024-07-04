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«С ним я не смотрел на мяч». Мбаппе объяснил, почему ему нравилось играть с Погба

«С ним я не смотрел на мяч». Мбаппе объяснил, почему ему нравилось играть с Погба
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос, почему он больше не делает забегания за спины защитникам.

«Всё зависит от команды. Когда у нас был Поль Погба, я мог просто бежать вслепую, и он нашёл бы меня [передачей]. Теперь я должен адаптироваться к другой ситуации», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, на текущий момент Погба отстранён от футбола из-за употребления допинга.

Мбаппе и Погба выступали в составе сборной Франции, одержавшей победу на чемпионате мира 2018 года, прошедшего в России. Всего за французскую национальную команду полузащитник провёл 91 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью ассистами. Также Погба получил 13 жёлтых карточек в этих встречах.

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро:

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