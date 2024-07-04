Иван Обляков стал лучшим игроком в матче Братского кубка между ЦСКА и ОФК
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком матча Братского кубка с сербским ОФК (4:0). Об этом сообщает пресс-служба армейцев в социальных сетях.
BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
04 июля 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Файзуллаев – 34' 2:0 Гаич – 48' 3:0 Дивеев – 54' 4:0 Бистрович – 90+4'
4 июля завершился матч Братского кубка, в котором встречались российский ЦСКА и сербский ОФК. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. ЦСКА одержал победу со счётом 4:0.
На 34-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 47-й минуте второй мяч армейцев забил защитник Милан Гаич. На 54-й минуте защитник Игорь Дивеев забил третий мяч армейцев. На 90+4-й минуте окончательный счёт установил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович — 4:0. Обляков в минувшей игре оформил голевой пас.
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