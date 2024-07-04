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Для сборной Турции заказали 300 кебабов в честь её выхода в четвертьфинал Евро-2024 — Bild

Для сборной Турции заказали 300 кебабов в честь её выхода в четвертьфинал Евро-2024 — Bild
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Сотрудники сборной Турции заказали 300 кебабов для футболистов национальной команды, а также для персонала в честь её выхода в четвертьфинал Евро-2024. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, персонал команды, приглашённый на поедание кебабов, составлял 150 человек и включал в себя сотрудников службы безопасности, полицию, работников отеля. Подчёркивается, что один из футболистов съел сразу три кебаба, однако его имя не раскрывается.

Напомним, на стадии 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 сборная Турции встретится с нидерландской национальной командой. Матч состоится 6 июля на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.

На этапе 1/8 финала Евро-2024 сборная Турции обыграла Австрию со счётом 2:1.

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ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

Реакция турецких журналистов на сейв Гюнока и выход в 1/4 финала:

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