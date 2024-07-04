Паредес назвал звёздного игрока из другой страны, которого хотел бы видеть аргентинцем

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес заявил о том, что хотел бы видеть нападающего национальной команды Бразилии Неймара своим соотечественником.

«Какого игрока я бы хотел видеть аргентинцем? Неймар», – приводит слова Паредеса Duelbits.

Отметим, что Паредес и Неймар выступали вместе в составе «ПСЖ».

В эти дни проходит Кубок Америки — 2024. Турнир проводится в 14 городах Соединённых Штатов Америки. Сборная Бразилии на данном турнире успешно преодолела групповой этап, выйдя в четвертьфинал, где сыграет с Уругваем. Напомним, с осени Неймар не принимает участие в матчах бразильской национальной команды из-за тяжёлой травмы. Всего за сборную нападающий провёл 128 матчей во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 59 результативными передачами.