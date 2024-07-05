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Роналду может быть оштрафован за публикацию о своём пульсе в матче со Словенией

Роналду может быть оштрафован за публикацию о своём пульсе в матче со Словенией
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Бывший руководитель отдела международного спонсорства крупных компаний Рикардо Форт заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, сотрудничающий с фитнес-компанией из США, нарушил правила УЕФА.

Напомним, после матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении (0:0, 3:0 пен.) данная компания опубликовала данные с фитнес-устройства, которое занималось анализом состояния 39-летнего футболиста во время этой игры. Благодаря сведениям этого устройства стало известно, что пульс Роналду снизился со 170 до 100 ударов в минуту перед тем, как он реализовал 11-метровый удар в серии пенальти.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Криштиану и эта компания занимаются нечестным маркетингом во время Евро-2024. Это незаконно, поэтому как игрок, так и компания должны быть оштрафованы.

Пост касается матчей УЕФА, в нём используются названия двух сборных, счёт и имя футболиста, играющего на поле. Они подразумевают связь с событием, а это незаконно. Отсутствие «конкурента в качестве спонсора» не является основанием терпеть нарушения», — приводит слова Форта Goal.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»:

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