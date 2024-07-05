Рой Кин: ещё рано списывать сборную Англию со счетов на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Ирландии Рой Кин поделился мнением о нынешнем состоянии английской национальной команды, принимающей участие на Евро-2024.

«Если вы думаете, что Гарет [Саутгейт] и его команда исправят ситуацию в ближайшие две недели, вы живёте в стране кукушек. Нужно двигаться к следующей игре. У них есть определённый импульс. В футболе главное — это побеждать на высшем уровне.

На текущий момент неловко подобное говорить, но иногда так и происходит. Речь идёт о выживании и о том, чтобы остаться на турнире. Они продолжают борьбу. Сборная Англии продолжает раскачиваться. Я бы не списывал Англию со счетов [после матча со Словакией]», — приводит слова Кина Mirror.

Напомним, сборная Англии активно критикуется за качество игры на Евро-2024. В матче 1/8 финала турнира со Словакией (2:1) «три льва» спаслись от поражения на последней минуте встречи.

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