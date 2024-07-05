Личка — о чемпионских перспективах «Динамо»: не знаю. «Зенит» делает большие трансферы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, как оценивает перспективы команды на чемпионство в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю. «Зенит» делает большие трансферы перед празднованием столетия, у них большой бюджет на этот сезон. Но не надо забывать, что мы, «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» стараемся усилиться. Думаю, будет шесть-семь команд, которые станут биться за топ-3. Мы будем стараться играть до конца за чемпионство, если будет такая возможность. С другой стороны, деньги не играют в футбол», – приводит слова Лички «Советский спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.