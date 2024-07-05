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Дель Боске объяснил, почему Леманн назвал сборную Испании «командой детей»

Дель Боске объяснил, почему Леманн назвал сборную Испании «командой детей»
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Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске, побеждавший с ней на Евро-2008 и ЧМ-2010, отреагировал на слова экс-вратаря Германии Йенса Леманна, который в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с «Фурия Роха» назвал её «командой детей». Встреча состоится завтра, 5 июля.

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«Если вы собираетесь работать [в СМИ] и высказывать своё мнение, то вам когда-нибудь придётся произнести что-нибудь интересное. Если же нет, то из-за однообразия, неинтересного мнения вас всё равно уволят.

Мы [сборная Испании] являемся абсолютными фаворитами. Не сомневаюсь, что мы победим. Было бы странно, если бы я сказал обратное. Тогда мне можно было бы сказать, что я ничего не смыслю в футболе», — приводит слова дель Боске Mundo Deportivo.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч Испания — Германия пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Игра начнётся в 19:00 мск.

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