Оздоев: уровень футбола не будет подниматься от того, что ты играешь в Азии

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев выразил мнение о том, что России не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Посмотрите на картину целиком. Да, есть клубы из Саудовской Аравии «Аль-Наср», «Аль-Хиляль». Ну и дальше что? А вы задумывались о логистике, какие там призовые? Лететь по восемь-девять часов на матч, тратить деньги на перелёты и проживание, чтобы потом уйти в минус? Ну и какой от этого толк для условных «Зенита», «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Динамо»? Вы задавались этим вопросом?

Уровень футбола ведь не будет подниматься от того, что ты играешь в Азии. Против кого мы там будем выступать? Кто там есть? Саудовская Аравия — хорошо. Но при всём уважении, когда у тебя в соперниках клубы из Узбекистана или Таджикистана, вряд ли ты будешь прогрессировать. Этот уровень ниже не то что еврокубков, а Российской Премьер-Лиги. Моё мнение — нужно думать не только об игре, но и о финансовой составляющей. Ты должен содержать клуб, ты не можешь потратить кучу денег и уйти в минус», — приводит слова Оздоева «Российская газета».

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.