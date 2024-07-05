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Тренер «Динамо» Личка: хотел бы минимум один трансфер в каждую линию

Тренер «Динамо» Личка: хотел бы минимум один трансфер в каждую линию
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о трансферах бело-голубых.

— Если говорить о будущем, есть ли сейчас какая-то конкретика по поводу того, кто ещё придёт в команду?
— Не буду раскрывать все карты. Я бы хотел минимум одного игрока в каждую линию: защитника, полузащитника и нападающего, – приводит слова Лички «Советский спорт».

В текущее межсезонье стан московского «Динамо» пополнил лишь голкипер Андрей Лунёв.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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