Экс-игрок сборной Франции Ротен: Роналду способен победить нашу команду

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен ответил на вопрос об угрозе нападающего Португалии Криштиану Роналду для французской национальной команды в очном матче 1/4 финала Евро-2024, который состоится сегодня, 5 июля.

«Если есть один игрок, которого я не буду критиковать, то это Криштиану. Он является примером работы и профессионализма. Роналду может не забить с пенальти, сыграть не очень хорошо, но он Криштиану.

Я считаю, что он способен победить Францию, учитывая его голы и несмотря на то, что кто-то критикует его. За ним нужно будет следить, но у нас отличная защита, в этом нет сомнений. Салиба и Юпамекано. Также посмотрите на Кунде, он хорош, плюс у нас есть отличный вратарь. Мы должны ещё раз положиться на Дешама», — приводит слова Ротена Marca.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: