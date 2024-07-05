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Экс-игрок сборной Франции Ротен: Роналду способен победить нашу команду

Экс-игрок сборной Франции Ротен: Роналду способен победить нашу команду
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Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен ответил на вопрос об угрозе нападающего Португалии Криштиану Роналду для французской национальной команды в очном матче 1/4 финала Евро-2024, который состоится сегодня, 5 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если есть один игрок, которого я не буду критиковать, то это Криштиану. Он является примером работы и профессионализма. Роналду может не забить с пенальти, сыграть не очень хорошо, но он Криштиану.

Я считаю, что он способен победить Францию, учитывая его голы и несмотря на то, что кто-то критикует его. За ним нужно будет следить, но у нас отличная защита, в этом нет сомнений. Салиба и Юпамекано. Также посмотрите на Кунде, он хорош, плюс у нас есть отличный вратарь. Мы должны ещё раз положиться на Дешама», — приводит слова Ротена Marca.

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