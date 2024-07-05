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Красичу дарили шарф, Чалов отбивал «пять», фанаты обливались водой. Фото победы ЦСКА

Красичу дарили шарф, Чалов отбивал «пять», фанаты обливались водой. Фото победы ЦСКА
Красичу дарили шарф, Чалов отбивал «пять»
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Вчера, 4 июля, состоялся матч Братского кубка, в котором встречались российский ЦСКА и белградский ОФК. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:0.

На 34-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 47-й минуте второй мяч армейцев забил защитник Милан Гаич. На 54-й минуте защитник Игорь Дивеев забил третий мяч армейцев. На 90+4-й минуте окончательный счёт установил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович — 4:0.

Лучшие фото с матча ЦСКА — ОФК — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Братский кубок 2024 года, в котором принимают участие четыре команды (московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК), проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Организатором турнира является «Динамо». Игры Братского кубка принимают стадионы «ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена». 3 июля в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).

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