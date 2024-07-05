The Athletic составил сборную из уже вылетевших с Евро-2024 игроков, в ней трое грузин

Авторитетный спортивный сайт The Athletic составил сборную из футболистов, уже покинувших Евро-2024.
Вратарь: Георгий Мамардашвили (сборная Грузии).
Защитники: Владимир Цоуфал (сборная Чехии), Йоаким Андерсен (сборная Дании), Риккардо Калафьори (сборная Италии), Давид Ганцко (сборная Словакии).
Полузащитники: Николас Зайвальд (сборная Австрии), Станислав Лоботка (сборная Словакии), Кристиан Эриксен (сборная Дании).
Нападающие: Деннис Ман (сборная Румынии), Хвича Кварацхелия (сборная Грузии), Жорж Микаутадзе (сборная Грузии).
Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Грузии дошла до 1/8 финала, где встретилась с испанской национальной командой, которая одержала победу со счётом 4:1.
В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: