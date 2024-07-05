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Аргентина — Эквадор. Прямая трансляция
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Лионель Месси выйдет в стартовом составе Аргентины в матче с Эквадором — TyC Sports

Лионель Месси выйдет в стартовом составе Аргентины в матче с Эквадором — TyC Sports
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Звёздный форвард аргентинцев Лионель Месси сможет сыграть с Эквадором в матче 1/4 финала Кубка Америки — 2024. Об этом сообщает TyC Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, форвард планирует выйти в стартовом составе в сегодняшней встрече. Сообщается, что Месси полностью восстановился от мышечного повреждения, полученного во время матча 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (0:1).

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее RMC Sport сообщал, что 37-летний нападающий может пропустить 1/4 финала этого турнира из-за травмы. Главный тренер Аргентины Лионель Скалони также не был до конца уверен в готовности Месси к игре четвертьфинала Кубка Америки.

Сборная Аргентины с тремя победами выиграла группу А и вышла в плей-офф Кубка Америки, где встретится в 1/4 финала турнира с Эквадором.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024

Лионель Месси сыграл в теннис:

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