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Мостовой: бесит, когда кто-то ещё осуждает Роналду

Мостовой: бесит, когда кто-то ещё осуждает Роналду
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об эмоциях форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словении (0:0, 3:0 пен.). Напомним, после того как Роналду не реализовал пенальти с игры, он не смог сдержать слёз.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«После того как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени. Это многим не дано, испугался бы любой на его месте. Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его. Когда кто-то говорит, что он не такой. Я его никогда не защищал, но в такой ситуации нужно относиться с уважением к таким людям, которые такую карьеру продемонстрировали. Меня бесит, когда кто-то ещё осуждает Роналду. Да ты сам два гола в жизни забил! Ни стыда, ни совести», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Отметим, что позже в серии послематчевых пенальти Роналду реализовал свой удар. В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии встретится с Францией. На Евро-2024 Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых сделал результативную передачу.

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Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

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