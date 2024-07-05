Мостовой: бесит, когда кто-то ещё осуждает Роналду

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об эмоциях форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словении (0:0, 3:0 пен.). Напомним, после того как Роналду не реализовал пенальти с игры, он не смог сдержать слёз.

«После того как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени. Это многим не дано, испугался бы любой на его месте. Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его. Когда кто-то говорит, что он не такой. Я его никогда не защищал, но в такой ситуации нужно относиться с уважением к таким людям, которые такую карьеру продемонстрировали. Меня бесит, когда кто-то ещё осуждает Роналду. Да ты сам два гола в жизни забил! Ни стыда, ни совести», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Отметим, что позже в серии послематчевых пенальти Роналду реализовал свой удар. В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии встретится с Францией. На Евро-2024 Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых сделал результативную передачу.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: